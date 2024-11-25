В крупнейшем укрепрайоне Часова Яра начались бои

ТАСС: силовики сообщили о боях на огнеупорном заводе в Часовом Яре

Бои начались на крупнейшем укрепрайоне ВСУ в Часовом Яре — огнеупорном заводе. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Сейчас штурмовики обходят его, чтобы взять в клещи», — добавили там, отметив, что украинская группировка в городе из-за ударов по дорогам испытывает трудности со снабжением.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны и 4-й бригады ЛНР уничтожили украинский опорный пункт в районе города. Укрепление обнаружили при разведке на местности, окружили и предложили сдаться, но боевики ВСУ ответили отказом и были уничтожены.

Ранее Кадыров обвинил украинских боевиков в использовании жителей Часова Яра в качестве живого щита. Однако, по его словам, такая тактика не помогает ВСУ.