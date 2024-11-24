Появилось видео уничтожения опорника ВСУ в районе Часова Яра

Военнослужащие 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны совместно с бойцами четвертой бригады ЛНР уничтожили украинский опорник в районе Часова Яра в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава республики также опубликовал видео ликвидации опорника ВСУ.

«Уничтожение очередного опорного пункта укронато в районе Часов Яра. Работают военнослужащие 78-го мотострелкового полка „Север-Ахмат“ МО РФ под руководством Зайнди Зингиева совместно с бойцами 4-й бригады ЛНР», — написал Кадыров.

Он пояснил, что вражеский отряд обнаружили во время разведки местности. Российские бойцы оперативно прибыли на место, окружили блиндаж ВСУ и «вежливо попросили сложить оружие». Украинские боевики решили, что смогут вырваться из окружения, но не получилось. В итоге противник был уничтожен.

Ранее Кадыров рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» при помощи дронов ликвидировали опорники и личный состав ВСУ в окрестностях населенного пункта Леоновка в Черниговской области.