Кадыров обвинил ВСУ в использовании мирных жителей в качестве живого щита

Кадыров: в Часовом Яре боевики ВСУ прикрывались в боях жителями как живым щитом

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил украинских боевиков в том, что они удерживают гражданское населения в городе Часов Яр, чтобы прикрываться ими как живым щитом. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Глава республики рассказал, что в Часове Яре идут тяжелые бои. По словам командира штурмового отряда спецназа «Ахмата» с позывным Шустрый, обстановку осложняет присутствие в городе мирного населения.

«ВСУ стараются держаться в непосредственной близости с жилыми домами, здесь же они располагают свои минометные установки. Из этого следует, что укронато в присущей себе манере используют простых людей в качестве живого щита», — написал Кадыров.

Чеченский лидер добавил, что украинские боевики также насильно удерживают мирных людей в черте города, чтобы задержать наступление российских войск. Только подобная тактика им не поможет. После того, как гражданские люди окажутся в безопасности, бойцы ВС РФ без труда сровняют с землей здание, где засели боевики ВСУ.

Ранее Кадыров сообщил о ликвидации «татуированного рейнджера» в Брянской области, пошутив, что наемник очень старался довести новый американский армейский пулемет М249, чтобы пополнить его коллекцию.