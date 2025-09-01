В Кропоткине загорелась подстанция из-за атаки БПЛА

Оперштаб Кубани сообщил о пожаре на подстанции из-за атаки БПЛА

Падение обломков БПЛА привело к пожару в промышленной зоне Кропоткина. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале .

«В промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции», — рассказали в оперштабе.

Предварительно, никто не пострадал. На место прибыли оперативные и специальные службы.

Прошедшей ночью обломки беспилотников повредили два дома в Северском районе Краснодарского края. По данным местного оперштаба, обошлось без пострадавших.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о взрывах над Кубанью. Очевидцы слышали минимум пять взрывов, силы противовоздушной обороны сбили около трех украинских БПЛА.