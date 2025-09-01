Обломки БПЛА повредили два дома на Кубани

В Северском районе Краснодарского края упавшие обломки беспилотников повредили два дома. Об этом сообщил в Telegram-канале региональный оперштаб.

«В поселке городского типа Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По третьему адресу от падения частей беспилотника загорелась трава», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что обошлось без пострадавших. Оперативные службы уже прибыли на место.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о серии взрывов над Краснодарским краем. По словам очевидцев, они слышали не менее пяти взрывов, отмечая, что силы противовоздушной обороны сбили не менее трех украинских беспилотников. На тот момент официальная информация отсутствовала.