Российские военные предпримут все необходимые меры, чтобы противостоять угрозам со стороны Киева. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о дальнобойных ударах по Москве, сообщило РИА «Новости» .

«Главное на фоне этих заявлений Зеленского — принимать меры. И у меня нет никаких сомнений, что наши военные так и делают, чтобы минимизировать риски прежде всего для населения», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что российские военные делают все, чтобы минимизировать риски для населения и объектов инфраструктуры. По его словам, заявления главы киевского режима в лишний раз доказывают, что именно Зеленский и его команда являются главным препятствием к миру.

Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник обвинил киевский режим в эскалации террористической войны.