Киев намеренно бьет по гражданской инфраструктуре и мирным жителям России, приближая эскалацию террористической войны. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник .

«Киев активно движется к эскалации террористической войны, нанося преднамеренные удары по гражданскому населению и гражданским объектам», — отметил он.

Дипломат назвал эти действия военными преступлениями и подчеркнул, что ответ Москвы не заставит себя ждать. Ранее Мирошник осуждал целенаправленные атаки ВСУ на российские машины скорой помощи.

Минувшей ночью российские силы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами страны. Их сбили над Белгородской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.