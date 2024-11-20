В Кремле затруднились оценить данные о поставках противопехотных мин на Украину

Песков: трудно сказать, реальны ли данные о поставках Киеву противопехотных мин

Понять, насколько информация об одобрении президентом США Джо Байденом поставок на Украину противопехотных мин соответствует действительности, сложно. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, вместе с тем напомнив о настрое уходящей американской администрации.

«Трудно сказать, насколько это соответствует действительности. Но в целом, если исходить из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, то они полностью привержены продолжению конфликта на Украине», — подчеркнул он.

Песков напомнил об уже принятом решении по ударам дальнобойным оружием вглубь России и допустил, что по минам у США аналогичная позиция.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации ранее сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.

Инсайдеры предположили, что ВСУ, скорее всего, ударят по российской территории ракетами ATACMS.