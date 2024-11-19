Решение властей США снять ограничения на использование украинскими военными дальнобойного вооружения для ударов вглубь России не повлияет на ход конфликта. Об этом в беседе с агентством Reuters заявили военные эксперты, которые отметили, что мораторий сняли слишком поздно.

Один из опрошенных специалистов отметил, что точно так же происходило со всеми решениями по западным вооружениям, которые получали украинские военные и лоббировали власти страны на протяжении многих месяцев.

«На дальнобойные вооружения возлагали слишком большие надежды, но разрешение на их использование дали слишком поздно», — заявил собеседник агентства.

Военные эксперты уточнили, что российские войска в Донбассе с начала года ведут самое серьезное наступление на позиции ВСУ с начала конфликта, при этом наиболее укомплектованные бригады украинское командование перебросило в Курскую область, фактически обнажив большие участки фронта.

Все вероятные цели для дальнобойных ракет ATACAMS командование российских войск заблаговременно вывело за пределы досягаемости. Кроме того, общее количество снарядов в наличии ВСУ невелико, и какого-либо эффекта их использование не даст.

Министерство обороны России объявило, что украинские боевики впервые использовали тактические ракеты ATACMS в ночном обстреле Брянской области. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили пять из шести выпущенных снарядов. Еще один получил сильные повреждения и упал на территории военного объекта, где возник пожар, который оперативно потушили. В результате воздушной атаки никто не погиб, разрушений на земле не зафиксировали.