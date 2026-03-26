В Кремле заявили об отсутствии продвижения в переговорах по Украине

Песков: на переговорах по Украине нет продвижения по территориальному вопросу

На переговорах по урегулированию на Украине до сих пор нет продвижения по главным вопросам, в том числе по территориальному. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«С самого начала было понятно, и мы неоднократно говорили, что такие вопросы, как территориальный, — главная тема для обсуждения. По ним не было продвижения. Нет до сих пор», — констатировал пресс-секретарь президента России.

Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что территориальный вопрос — далеко не единственный, который пока не удалось решить в переговорах по Украине.

Также он заявлял, что в Кремле не видели текст о якобы соглашении по урегулированию украинского конфликта, о котором сообщили некоторые зарубежные СМИ. По его словам, с российской стороной ничего не согласовывали.