В Кремле не слышали про соглашение с Украиной

Ушаков: текст соглашения по Украине никто не готовил и не обсуждал с Россией

С Россией никто не согласовывал текст некого соглашения об урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы ничего не знаем, текст соглашения никто, по-моему, не готовил. Никто не согласовывал и не обсуждал», — ответил он на вопрос о сообщениях из США о достижении некого соглашения с Украиной.

Ушаков добавил, что в трехсторонних переговорах по украинскому вопросу с участием США наступил перерыв по «понятным причинам».

«Американские коллеги обстоятельно проинформировали о ходе двусторонних переговоров, которые состоялись во Флориде в прошлую субботу с украинской делегацией», — отметил помощник президента России.

Ранее Ушаков заявил, что территориальный вопрос не единственный, который не удалось решить в переговорах по Украине.