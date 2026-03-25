В Кремле не слышали про соглашение с Украиной
Ушаков: текст соглашения по Украине никто не готовил и не обсуждал с Россией
С Россией никто не согласовывал текст некого соглашения об урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, его слова привело РИА «Новости».
«Мы ничего не знаем, текст соглашения никто, по-моему, не готовил. Никто не согласовывал и не обсуждал», — ответил он на вопрос о сообщениях из США о достижении некого соглашения с Украиной.
Ушаков добавил, что в трехсторонних переговорах по украинскому вопросу с участием США наступил перерыв по «понятным причинам».
«Американские коллеги обстоятельно проинформировали о ходе двусторонних переговоров, которые состоялись во Флориде в прошлую субботу с украинской делегацией», — отметил помощник президента России.
Ранее Ушаков заявил, что территориальный вопрос не единственный, который не удалось решить в переговорах по Украине.