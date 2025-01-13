В Кремле заявили о важности каждого российского бойца, находящегося в плену ВСУ

Песков заявил, что для РФ важен каждый российский боец, находящийся в плену ВСУ

Россия дорожит жизнью каждого российского военного, который находится в украинском плену. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Мы продолжаем процесс обсуждения возможных обменов. Мы заинтересованы в этом. Процесс идет не легко, но для нас важна жизнь каждого нашего военного», — сказал Песков.

Ранее Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена ВСУ российскими бойцами. На кадрах они позвонили родным и сообщили, что скоро приедут домой. Один из солдат рассказал, что его переполняют эмоции. Он отметил, что оборонное министерство прилагает все усилия, чтобы пленные вернулись домой.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отмечала, что Украина продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными. Кроме того, ВСУ отказались забрать на родину своих бойцов, которые больше года находятся в плену.