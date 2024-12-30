«Скоро домой». Появилось видео, как вернувшиеся из украинского плена бойцы позвонили родным

Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими. На показанных пресс-службой оборонного ведомства кадрах бойцы ВС РФ позвонили своим семьям, чтобы сообщить о скором возвращении домой.

Один из российских бойцов сказал родным, что его поменяли и он скоро будет дома.

«Эмоции переполняют. Пока что еще до конца не верю, что это произошло, что я буду дома. Что наше министерство [обороны] прилагает все усилия, и о нас помнят», — признался другой возвращенный из плена боец.

По его словам, все они очень рады оказаться дома в предновогодние праздники, но ему до сих пор не верится, что он смог вернуться.

В рамках обмена 30 декабря России передали 150 военных. Киеву взамен вернули также 150 бойцов.

До этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что в Киеве отвергли его предложение об обмене 700 военнопленных с Россией.

Ранее южнокорейская разведслужба заявила, что якобы ВСУ взяли в плен солдата армии КНДР в Курской области.