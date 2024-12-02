Украина отказалась забрать из российского плена более 600 военнослужащих

Москалькова опубликовала список 630 невостребованных Украиной военнопленных

Фото: РИА «Новости»

Власти Украины затянули процесс обмена военнопленными с Россией. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала список невостребованных бойцов в своем Telegram-канале.

«Украинская сторона продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными, пока семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких», — заявила она.

Омбудсмен сообщила, что власти Украины отказались забрать на родину бойцов, которые больше года находятся в неволе. Москалькова опубликовала список из 630 имен в надежде, что эти люди станут участниками новой сделки. Из них самый старший 1962 года рождения, самый младший — 2002 года.

В начале ноября Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец запросил список пленных, которых Россия готова обменять на собственных военнослужащих. Он утверждал, что Украина готова принять их обратно.

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