В Кремле заявили, что заморозка украинского конфликта не подойдет России

Песков: России важно достичь целей в украинском конфликте без его заморозки

Заморозка украинского конфликта не подойдет России, поскольку стране важно достичь всех поставленных целей. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны», — подчеркнул он.

Песков отметил, что об этом же говорил и президент Владимир Путин.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия согласна с пунктом итоговой декларации «Большой двадцатки», предусматривающим честный и разумный разговор об урегулировании на Украине на реалистичных условиях.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад не сможет победить на поле боя, а все цели специальной военной операции будут достигнуты.