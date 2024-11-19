Западу не победить Россию на поле боя, а цели специальной военной операции будут достигнуты, независимо от предлагаемых западными лидерами планов урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности организации, посвященного Украине, передал ТАСС .

«О попытках победить Россию на поле боя мы вам советуем забыть. Европа уже не раз это пыталась сделать, и чем это для нее каждый раз заканчивалось, хорошо известно», — заявил российский дипломат.

Небензя добавил, что цели спецоперации будут реализованы в любом случае — дипломатическим или военным путем. И это не зависит от разрабатываемых на Западе мирных планов, направленные на спасение «актера развлекательного жанра [президента Украины Владимира] Зеленского».

В конце октября Небензя рассказал на заседании Совбеза ООН, что украинцы стали массово переезжать в новые российские регионы, что привело в бешенство украинского лидера и его соратников.