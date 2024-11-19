Россия согласилась с пунктом декларации G20 по Украине

В итоговую декларацию саммита «Большой двадцатки» включили пункт об Украине с призывом к честному и разумному разговору о мире на реалистичных условиях. Россия с ним согласилась, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, трансляцию которой вела пресс-служба министерства.

«Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нем — это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях», — подчеркнул министр.

Лавров также заметил, что использование ВСУ ракет ATACMS для ударов по Брянской области стало сигналом со стороны Запада о его готовности к эскалации.

Лидеры G20 в итоговой декларации заявили, что приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса, направленные на достижение устойчивого мира. В документе также указали, что в «Большой двадцатке» учитывают человеческие страдания и негативные последствия конфликта для продовольственной и энергобезопасности, а также его влияние на цепочки поставок.