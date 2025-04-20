В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия

Песков: Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия

Команды продлить пасхальное перемирие от президента России Владимира Путина не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

На вопрос, рассматривал ли Путин возможность продления пасхального перемирия, представитель Кремля отметил, что «иных команд не было».

В пятницу, 19 апреля российский лидер предложил ввести пасхальное перемирие и отдал приказ о временном прекращении огня. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к зеркальным действиям по этому вопросу. Однако ВСУ неоднократно нарушали режим прекращения огня, объявленный Путиным.

Ранее стало известно, что ВС России взяли под свой контроль Новомихайловку поселок Шевченко в Донецкой Народной Республике до пасхального перемирия.