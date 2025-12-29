В Кремле согласны с оценкой президента США Дональда Трампа, что мир на Украине стал значительно ближе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, его слова привело РИА «Новости» .

«Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей», — добавил Песков.

При этом он не стал комментировать отдельные пункты обсуждения урегулирования, сочтя это нецелесообразным.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что американский лидер сам позвонил Путину перед встречей с Владимиром Зеленским. Оба собеседника сошлись во мнении, что перемирие лишь затянет конфликт.

Сам Путин, посещая пункт управления Объединенной группировки войск, отметил, что после одновременного освобождения Димитрова, Родинского, Гуляйполя и Степногорска заинтересованность российских властей в том, чтобы ВСУ добровольно покинули удерживаемые ими районы, сводится к нулю. Если киевские власти не хотят решить дело миром, Россия выполнит стоящие перед ней задачи военным путем, подчеркнул он.