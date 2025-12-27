«Решим вооруженным путем». Путин жестко объяснил Киеву, к чему приведет отказ идти мирным путем

Путин заявил, что Россия решит задачи военным путем, если Киев не хочет мира

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин заявил, что если власти Украины не будут готовы завершить конфликт мирным путем, Россия намерена добиваться поставленных целей военными средствами. Об этом он сказал в ходе совещания на одном из пунктов управления Объединенной группировки войск.

«Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», — подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Командующие доложили главе государства о ходе боевых действий и выполнении задач на ключевых направлениях.

В частности, подразделения группировок «Центр» и «Восток» установили контроль над городами Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области. Также отмечалось, что наступление продолжается по всей линии боевого соприкосновения, а формирование полосы безопасности в приграничных районах ведется в плановом порядке.

