Путин заявил, что Россия решит задачи военным путем, если Киев не хочет мира

Президент Владимир Путин заявил, что если власти Украины не будут готовы завершить конфликт мирным путем, Россия намерена добиваться поставленных целей военными средствами. Об этом он сказал в ходе совещания на одном из пунктов управления Объединенной группировки войск.

«Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», — подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Командующие доложили главе государства о ходе боевых действий и выполнении задач на ключевых направлениях.

В частности, подразделения группировок «Центр» и «Восток» установили контроль над городами Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области. Также отмечалось, что наступление продолжается по всей линии боевого соприкосновения, а формирование полосы безопасности в приграничных районах ведется в плановом порядке.