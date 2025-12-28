Трамп сам позвонил Путину перед переговорами с Зеленским: в Кремле подробно рассказали о беседе

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся по инициативе американской стороны. Он продлился более часа и носил дружественный характер. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге для журналистов.

Трамп созвонился с Путиным, чтобы обсудить украинское урегулирование перед своей запланированной встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским. Президент США заявил о необходимости как можно быстрее завершить войну, признав этот конфликт для себя самым трудным.

При этом, по словам Ушакова, оба лидера сошлись во мнении, что временное перемирие лишь затянет конфликт на Украине. Российский президент согласился с предложением продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых рабочих групп.

Их конкретные параметры станут известны в начале января. Стороны договорились провести еще один телефонный разговор после встречи Трампа с Зеленским.

В ходе беседы Владимир Путин подчеркнул важность впредь ориентироваться на договоренности, достигнутые в Анкоридже. Он также заявил, что для окончательного прекращения боевых действий Киеву нужно не мешкая принять ответственное решение.

Трамп, в свою очередь, отметил впечатляющие перспективы экономического сотрудничества двух стран в случае завершения конфликта. В заключение разговора стороны обменялись новогодними поздравлениями и пожелали счастья народам России и США.

Ранее стало известно, что Зеленский в свою очередь перед встречей с Трампом поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.