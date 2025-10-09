В Кремле разбили надежды Украины на благоприятную ситуацию на фронте

Песков: реальность не оправдывает расчеты Киева на позитивную динамику на фронте

Киевский режим при принятии решений рассчитывает на положительную для себя динамику на фронте, но истинное положение дел свидетельствует об обратном. Об этом на брифинге заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

По его словам, в настоящее время Украина не настроена на мирный процесс.

«Им кажется, что на фронтах что-то изменится и перейдет в позитивную динамику, но положение дел свидетельствует об обратном», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что российская сторона не получила от США никакой реакции на предложение Владимира Путина по продлению ограничений в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Ранее представитель Кремля предупредил, что отправка Украине американских ракет Tomahawk станет серьезным витком эскалации конфликта.