Отправка Tomahawk Украине станет серьезным витком эскалации

Передача Украине крылатых ракет Tomahawk станет серьезным поводом для эскалации — речь уже пойдет об оружии с ядерным потенциалом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Это будет серьезный виток эскалации, который вместе с тем не сможет поменять положение дел по фронтам для киевского режима», — сказал представитель Кремля.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что американский лидер Дональд Трамп решением по поставкам Украине ракет Tomahawk стремится к получению Нобелевской премии тропой своего предшественника Джо Байдена.

Президент США заявил, что практически принял решение по поставкам ракет Украине. Он отметил, что хотел бы для начала понять, как ВСУ будут использовать эти крылатые ракеты. Политик не намерен развивать конфликт.