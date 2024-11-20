В Кремле рассказали о мерах безопасности для критической инфраструктуры

Для обеспечения безопасности критической инфраструктуры, в том числе Крымского моста, принимают все необходимые меры. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Верховным главнокомандующим давно даны поручения, и принимаются все необходимые меры», — подчеркнул он.
Ранее советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не участвуют в боевых действиях на Украине, даже несмотря на разрешение ВСУ наносить удары по России из американского дальнобойного оружия.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что подобный шаг уходящего в отставку главы Белого дома может иметь очень серьезные последствия, вплоть до начала Третьей мировой войны.
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