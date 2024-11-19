В Белом доме отказались признать участие США в конфликте на Украине

Салливан: США, разрешив ВСУ наносить удары по России, не участвуют в конфликте

США не участвуют напрямую в конфликте на Украине. Об этом в интервью телеканалу PBS заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Если бы США разрешили использовать любую систему вооружений, в том числе эту (ATACMS — прим. ред.), это не означало бы непосредственного участия Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

Ранее помощник госсекретаря Брайан Николс подтвердил на саммите G20 в Бразилию, что Байден разрешил Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России. Он выразил надежду, что Владимир Путин после этого пойдет на переговоры.

Однако зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил о реальных последствиях такого решения: его можно квалифицировать как нападение блока НАТО на Россию, а следовательно, начало третьей мировой войны.