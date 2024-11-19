Медведев предупредил о последствиях ударов вглубь России

Медведев: решение США по ударам по России может иметь серьезные последствия

Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь территории России может иметь очень серьезные последствия. На это в Telegram-канале указал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Несмотря на пропагандистский замысел публикаций, у происходящего могут быть весьма серьезные последствия», — написал он.

Медведев отметил, что в этой ситуации важна лишь реакция России в свете принятия новой версии Основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

«Использование ракет НАТО теперь можно квалифицировать как нападение членов военного блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по основным объектам НАТО, где бы они ни находились, а также Киеву», — добавил политик.

Ранее помощник госсекретаря США Брайан Николс подтвердил, что уходящий с поста Байден действительно разрешил украинским военным применять дальнобойное оружие по территории России.