В Кремле раскрыли, сколько территории осталось освободить в ДНР

Разногласия России и Украины в переговорном процессе заключаются в считаных километрах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Так он прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что сейчас переговоры сосредоточены вокруг спора о «нескольких квадратных километрах».

«Там 17-18% Донецкой Народной Республики, которую осталось освободить, и это будет означать выход на административные границы», — сказал Песков.

Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о возобновлении переговоров по Украине. Он добавил, что сейчас многое зависит от США.

Пресс-секретарь президента 6 апреля сообщил, что процесс приостановился из-за занятости американской стороны. Вести переговоры в трехстороннем формате стало сложнее.