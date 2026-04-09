В МИД рассказали о возобновлении переговоров по Украине

Мирошник: Россия не будет затягивать возобновление переговоров по Украине
От российской стороны не будет затяжек при возобновлении переговорного процесса по Украине. Об этом «Известиям» сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что для переговорной работы в таком формате необходимо согласие трех сторон. Посол добавил, что многое сейчас зависит от решения США по переговорщикам в Иране.
«Если те же переговорщики, то момент может быть отсрочен. Время не является преградой для движения на переговорном треке по урегулированию на Украине», — объяснил он.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что пока переговорный процесс по Украине находится на паузе, а у США много других дел.
Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркивал, что страна не станет слепо доверять иностранным партнерам в вопросе урегулирования на Украине.