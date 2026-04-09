В МИД рассказали о возобновлении переговоров по Украине

Мирошник: Россия не будет затягивать возобновление переговоров по Украине

От российской стороны не будет затяжек при возобновлении переговорного процесса по Украине. Об этом « Известиям » сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что для переговорной работы в таком формате необходимо согласие трех сторон. Посол добавил, что многое сейчас зависит от решения США по переговорщикам в Иране.

«Если те же переговорщики, то момент может быть отсрочен. Время не является преградой для движения на переговорном треке по урегулированию на Украине», — объяснил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что пока переговорный процесс по Украине находится на паузе, а у США много других дел.

Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркивал, что страна не станет слепо доверять иностранным партнерам в вопросе урегулирования на Украине.