Переговоры по Украине встали на паузу

Песков сообщил о паузе в переговорах по Украине из-за занятости США

Переговорный процесс по Украине находится на паузе, у США есть много других дел. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Что касается процесса переговорного, он пока на паузе. У американцев много дел других. Сейчас в трехстороннем формате трудно собраться», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что Россия по собственным каналам продолжает обмен информацией с США, а Украина также поддерживает диалог со Штатами.

Представитель Кремля констатировал, что в связи с конфликтом вокруг Ирана уровень эскалации на Ближнем Востоке увеличивается.

«Мы констатируем, что уровень напряженности растет. Фактически весь регион в огне», — добавил он.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что страна не стремится слепо доверять зарубежным партнерам в вопросе урегулирования на Украине.