Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что принес России «только горе». Так он отреагировал на обвинение в симпатиях к России. Выступление американского лидера транслировал телеканал Fox News .

«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины», — заявил глава Белого дома.

Трамп отметил, что его обвиняют в помощи России, однако только антироссийские санкции и военная помощь Украине помогли Киеву выстоять.

После недавней перепалки с украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп поручил приостановить военную помощь Украине. Приказ уже направили главе Пентагона Питу Хегсету. Приостановка будет действовать до тех пор, пока киевский режим не продемонстрирует приверженность мирному урегулированию.