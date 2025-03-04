В США раскрыли, почему Вэнс взъелся на Зеленского
Fox News: Зеленский вывел из себя Вэнса неуважительными жестами и мимикой
Президент Украины Владимир Зеленский во время обернувшейся скандалом встречи в Белом доме своей мимикой и жестами разозлил вице-президента США Джей-Ди Вэнса. Такое мнение высказал корреспондент Fox News Питер Дуси.
Корреспондент считает, что пока президент США Дональд Трамп общался с журналистами, Зеленский сделал несколько неуважительных жестов, которые заметили все, кроме занятого президента.
«Вице-президента вывели из себя полчаса ухмылок, качаний головой и закатывания глаз Зеленского», — заявил Дуси.
По итогам неудавшейся встречи Трамп поручил приостановить военную помощь Украине. Такое решение он принял исходя из того, что Зеленский не выражает стремления к достижению мира.