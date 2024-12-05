В Кремле приветствовали все посреднические усилия по Украине

Россия готова к любым посредническим усилиям по Украине. Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы готовы приветствовать все посреднические усилия», — сказал он.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть предложения нового президента США Дональда Трампа, но не собирается поступаться собственными интересами.

Телеканал CNN сообщил, что президенту России Владимиру Путину должен понравиться план по урегулированию конфликта, который разработал спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.

Среди предложений новой администрации Белого дома — демилитаризованная зона, отказ от принятия Украины в НАТО и смягчение санкций против России.