Рябков заявил о готовности России рассмотреть предложения Трампа по Украине

Россия готова рассмотреть предложения Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, но не поступится базовыми национальными интересами. Об этом телеканалу CNN заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Мы внимательно изучим все идеи, когда к нам с ними придут. Но будьте уверены, что это не будет в ущерб нашей официальной позиции», — сказал он.

Дипломат отметил, что пока что в Москве не получали никакой конкретики по урегулированию кризиса и Трампа или членов его команды, но слышали заявления официальных лиц по этому поводу.

Перед выборами президента Трамп неоднократно заявлял, что способен завершить конфликт за 24 часа в случае своей победы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что конфликт слишком сложный, чтобы его решить всего за один день.

Ранее стало известно, что команда Дональда Трампа подготовила три плана по конфликту на Украине.