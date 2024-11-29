В США заявили, что Путину придется по нраву план спецпосланника Трампа по Украине

Назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом спецпредставитель по Украине Кит Келлог выбрал такой план по урегулированию конфликта, который устроит российского лидера Владимира Путина. Об этом в материале для CNN написал журналист Ник Пейтон Уолш.

По его мнению, несмотря на то что этот план придется по нраву России, он разрушит единство Запада в поддержке Украины.

«Линии фронта будут заморожены прекращением огня и введена демилитаризованная зона. За согласие на это Российская Федерация получит смягчение санкций», — говорится в материале.

Также вопрос вступления Украины в НАТО отложат на неопределенный срок. За это страна получит гарантии безопасности. Это станет еще одним условием для прекращения конфликта согласно плану Келлога, написал Уолш.

Журналист считает, что Келлог не хочет втягивать США в очередной конфликт, так как после помощи Украине их собственные запасы оружия сильно сократились, сделав страну более уязвимой в потенциальном конфликте с Китаем.

Европа должна приготовиться к разделу Украины, такое заявление политолог Ян Бреммер в своем прогнозе об окончании конфликта. По его словам, под контролем России оказались огромные территории, и она не станет от них отказываться. У Украины же нет сил и возможностей их вернуть.