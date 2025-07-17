В Кремле назвали повестку возможного третьего раунда переговоров с Украиной

Песков: в 3 раунде переговоров с Украиной обсудят меморандумы по урегулированию

В третьем раунде переговоров России и Украине предстоит обсудить меморандумы по урегулированию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«И здесь речь именно идет о прямых переговорах, которые, впрочем, проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

Песков добавил, что Россия ждет от Украины предложений по дате новой встречи. Перед этим, по его словам, предстоит завершить обмен пленными и телами.

Накануне в Кремле призвали все стороны, в частности президента США Дональда Трампа, надавить на Украину, чтобы принудить ее к новому раунду переговоров с Россией.