Зеленский распорядился активизировать переговоры с Россией

На встрече с новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым президент Владимир Зеленский поручил активизировать переговорный процесс по урегулированию конфликта. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram-канале .

«Обсудили сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки Верховного главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах… Активизировать переговорный трек», — написал Зеленский.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что на Украине отнеслись к решению Запада продолжить поставки оружия ВСУ как к сигналу об отказе от переговоров и продолжению боевых действий. Дипломат отмечала, что передача большего количества вооружений, вероятно, спровоцирует усиление террористической деятельности.

Умеров возглавил СНБО, сменив на этом посту экс-главу украинской внешней разведки Александра Литвиненко.