В Кремле поражение энергообъектов на Украине сочли ответом России ВСУ

Песков назвал поражение энергообъектов на Украине ответом на удар по Таганрогу

Поражение энергетических объектов на Украине — это ответ на удары ВСУ по Таганрогу. Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты задали официальному представителю Кремля вопрос, является ли массированный удар по украинским энергообъектам ответом на атаку по российскому городу американскими ракетами.

«В том числе», — заявил Песков.

Вооруженные силы Украины атаковали Таганрог шестью ракетами ATACMS утром 11 декабря. Боевики пытались попасть по аэродрому в Ростовской области, но российские военные сбили и перехватили снаряды. В результате атаки пострадали несколько человек, обломки ракет посекли два здания на технической территории аэродрома.

По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, президент Украины Владимир Зеленский ударом по Таганрогу хотел оттянуть мирные переговоры.