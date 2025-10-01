Украина не сможет применить против России крылатые ракеты Tomahawk, которые она запросила у США. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft .

«Украина не имеет возможности запускать ракеты „Томагавк“, а американские запасы этого оружия и систем его доставки слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться», — написали журналисты.

RS считает ошибочным мнение Дональда Трампа, что предложение передать ракеты Киеву станет инструментом давления на Москву. Предоставление ВСУ оружия, способного наносить удары по территории России, создает серьезный риск. Особенно учитывая, что для применения Tomahawk США потребуется помощь в разведке и наведении, писали «Известия».

Ранее издание Army Recognition сообщило, что Соединенные Штаты не смогут передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, так как там нет платформ для их запуска. По информации газеты, эти ракеты превосходят все то вооружение, что Запад поставлял ВСУ ранее.