В Кремле подтвердили работу по новым обменам пленными с Украиной

Россия ведет работу по согласованию списков для обмена пленными с Украиной. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ведется работа по согласованию списков. Это сложная часть работы, продолжается быстро», — ответил он на вопрос о вероятных обменах пленными в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин 9 мая сообщал, что украинская сторона получила список готовых к обмену военнопленных, но ответила отказом. По его словам, Россия отправила предложение обменять 500 военнослужащих ВСУ еще 5 мая.

Однако затем Украина предложила обменять только 200 человек, а затем «сошла с радаров» и заявила, что к этому обмену не готова.

В конце апреля стороны при посредничестве США и ОАЭ совершили обмен по схеме «193 на 193». Российских бойцов самолетом Ил-76 перевезли из Белоруссии в Московскую область, теперь они проходят лечение.