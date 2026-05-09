Российская сторона передала украинской список военнопленных, готовых к обмену, но получила отказ. Президент России Владимир Путин сообщил об этом на встрече с прессой в Кремле.

По его информации, предложение провести новый обмен Россия направила 5 мая, сопроводив списком из 500 украинских военнослужащих. Сначала поступила просьба дать время подумать, затем прозвучало предложение обменять только 200 человек.

«А потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. <…> Никаких предложений до сих пор к нам, к сожалению, не поступало», — сказал президент.

Путин рассказал также о реакции России на предложение США о перемирии. По его мнению, оно носит гуманитарный характер и продиктовано уважением к общей истории победы над нацизмом.