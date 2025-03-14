В Кремле поддержали осторожный оптимизм США по Украине
Песков: есть основания испытывать осторожный оптимизм по Украине
У осторожного оптимизма Соединенных Штатов по вопросу урегулирования конфликта на Украине есть основания. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм», — сказал он.
Таким образом пресс-секретарь российского президента Владимира Путина прокомментировал слова советника американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца.
«У нас есть осторожный оптимизм», — заявил он относительно перспектив по урегулированию украинского кризиса.
По мнению профессора международных отношений и внешней политики в Кельнском университете Томаса Ягера, озвученные Путиным условия для перемирия с Украиной загнали США в тупик. Специалист отметил, что президент России использует тактику салями, при которой большая цель достигается последовательностью малых промежуточных целей.