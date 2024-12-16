Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос о якобы 30 северокорейских погибших в Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Это вопрос к Минобороны», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что северокорейские военные перенимают у российских боевой опыт. По его словам, лидер КНДР Ким Чен Ын прекрасно понимает, что солдаты и офицеры, закаленные боями, будут действовать эффективнее. При этом на территории России северокорейцы находятся законно, в рамках договора о взаимопомощи.

В начале декабря Би-би-си сообщило, что командование Вооруженных сил Украины приказало своим солдатам взять в плен хотя бы одного северокорейца, пообещав весомую награду. Однако пока никто из боевиков ВСУ этого поручения не сумел выполнить. Кроме того, украинские военные хотят удержать захваченную территорию минимум до инаугурации президента США Дональда Трампа.