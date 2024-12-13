Депутат Госдумы подтвердил данные об участии спецназа КНДР в боях под Курском

Северокорейские военные помогают России в Курской области, чтобы перенять боевой опыт. Об этом Lenta.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Так он прокомментировал информацию об участии северокорейского спецназа в боях в курском приграничье. По его словам, лидер КНДР Ким Чен Ын прекрасно понимает, что военные, участвовавшие ранее в боях, будут действовать эффективнее.

«Особенно это касается спецназа — он должен иметь опыт участия в реальном конфликте», — подчеркнул парламентарий.

Он подтвердил, что военнослужащие КНДР находятся на территории России на законных основаниях, в соответствии с договором о взаимопомощи. Колесник добавил, что российские военкоры высоко оценили помощь Северной Кореи в боях с украинскими боевиками.

«Конечно, они оказали нам большую помощь», — заключил депутат.

Ранее военкор Владимир Романов сообщил о первом бое северокорейского спецназа в селе Плехово. Военнослужащие выбили противника из населенного пункта всего за два часа, объяснил он.