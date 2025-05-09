В Кремле ответили на желание Европы создать трибунал против России

Песков: Россия не будет реагировать на планы ЕС создать против нее трибунал

В России не собираются реагировать на возможные попытки стран Евросоюза создать трибунал против страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Нет. Мы не будем на это реагировать», — сказал он.

О планах по созданию в Европе спецтрибунала, который якобы должен будет судить российские власти, сообщило Reuters. По информации агентства, идею поддержали 20 из 27 стран Евросоюза.

Структура будет заседать в Люксембурге, добавил министр иностранных дел страны Ксавье Беттель. Ожидается, что на следующей неделе глава украинского МИД Андрей Сибига представит там свои обвинения.

Ранее стало известно содержание обсуждаемого 17-го пакета антироссийских санкций ЕС. Под ограничения могут подпасть страховая компания ВСК, «Сургутнефтегаз» и принадлежащая «Лукойлу» Litasco Middle East.