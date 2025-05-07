Стало известно содержание обсуждаемого 17-го пакета антироссийских санкций ЕС

Bloomberg: ЕС включит в 17-й пакет санкций против РФ «Сургутнефтегаз» и ВСК

Евросоюз планирует включить в 17-й пакет антироссийских санкций страховую компанию ВСК и компанию «Сургутнефтегаз». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы Еврокомиссии.

ЕС также намерен внести в черный список принадлежащую российскому «Лукойлу» компанию Litasco Middle East, которая занимается торговлей нефтепродуктами и нефтью в Дубае.

Журналисты фактически подтвердили появившуюся информацию об «упрощенном» характере 17-го санкционного пакета. В него войдут 150 танкеров, 60 юридических и физических лиц, однако он не предусматривает каких-либо новых торгово-экономических рестрикций.

Еврокомиссия планирует 20 мая добиться утверждения 17-го санкционного пакета странами ЕС.

Ранее стало известно, что США, Канада и Швейцария ввели против России наибольшее количество санкций.