В Кремле ответили на вопрос о возможности новой мобилизации

Песков: вопрос мобилизации в России не обсуждается

Фото: РИА «Новости»

В России не планируют объявлять новую мобилизацию. Об этом в комментарии ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обсуждений таких не ведется», — заявил он.

По словам представителя Кремля, число желающих заключить контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции растет.

Ранее в интернете появилась фейковая информация о том, что в России объявят в ближайшее время новую мобилизацию на фоне атаки ВСУ на Курскую область. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин исключил такое решение из-за роста количества желающих служить по контракту.

Позже в Госдуме подтвердили, что бойцов в зоне проведения СВО сейчас достаточно. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал о сотнях тысяч контрактников.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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