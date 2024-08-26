Фейк: Россия проведет мобилизацию из-за атаки ВСУ на Курскую область

В интернете разошлась информация о том, что в России будет объявлена новая мобилизация, связанная с наступление ВСУ на Курскую область. Но официальные лица исключили такое решение из-за роста количества желающих заключить контракт с Минобороны.

Фейк

Вторжение ВСУ в Курскую область может привести к новой мобилизации в России. Авторы вброса назвали такое решение единственно возможным для продолжения специальной военной операции.

Правда

В проведении мобилизации нет никакой необходимости. Число желающих заключить контракты с Минобороны увеличивается. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании в Ново-Огареве.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев также сообщил, что в ходе посещения Забайкальского края он увидел приток желающих служить по контракту из-за событий в Курской области.

«Нападение на Курскую область способствовало еще одной волне массового прихода добровольцев. Мужики идут защищать Родину», — сказал Гурулев в своем Telegram-канале.

На данном этапе созданы группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск», сообщило Минобороны России по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.

«Таким образом, на каждом направлении будет создана мощная группировка, которая сможет отражать возможное вторжение противника», — объяснил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов 20 августа заявил, что украинские войска остановлены на всей территории Курской области.

«Надо отметить, что с момента, как наши подразделения зашли сюда… Первые дни мы были заняты тем, что останавливали основные силы противника, и нам это удалось. Противник полностью по всему периметру остановлен», — сказал Алаудинов.

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