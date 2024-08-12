В Госдуме ответили на вопрос о мобилизации на фоне атаки ВСУ на Курскую область

Картаполов: необходимости в мобилизации на фоне атаки ВСУ на Курскую область нет

Никакой необходимости проводить мобилизацию в России на фоне атаки ВСУ на Курскую область нет. Об этом заявил Telegram-каналу Shot председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Он отметил, что бойцов на поле боя сейчас достаточно.

Ранее украинские Telegram-каналы начали распространять публикации о якобы начале новой волны мобилизации в России. Эти данные опроверг член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Он сообщил, что в составе ВС России есть около 700 тысяч военнослужащих по контракту, этого достаточно для выполнения боевых задач.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что Киев устроил военную провокацию в Курской области, чтобы ужесточить мобилизацию в своей стране, продлив ее еще на три месяца.