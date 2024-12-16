Песков: говорить о миротворцах на Украине преждевременно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что на данный момент говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Его слова привело РИА «Новости» .

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос о требованиях российской стороны относительно размещения миротворцев на Украине.

«Сейчас преждевременно говорить о миротворцах», — сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в страну необходимо отправить западных военных, пока ее не примут в состав НАТО. По мнению главы киевского режима, эта мера якобы обеспечит Украине безопасность. Зеленский призывал Запад обозначить четкие сроки вступления республики в НАТО и Евросоюз.

Ранее Польша отказалась отправлять кадровых военных на Украину. Глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера объяснил это решение историческим фактором.