В Кремле ответили на вопрос о миротворцах на Украине
Песков: говорить о миротворцах на Украине преждевременно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что на данный момент говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Его слова привело РИА «Новости».
Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос о требованиях российской стороны относительно размещения миротворцев на Украине.
«Сейчас преждевременно говорить о миротворцах», — сказал Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в страну необходимо отправить западных военных, пока ее не примут в состав НАТО. По мнению главы киевского режима, эта мера якобы обеспечит Украине безопасность. Зеленский призывал Запад обозначить четкие сроки вступления республики в НАТО и Евросоюз.
Ранее Польша отказалась отправлять кадровых военных на Украину. Глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера объяснил это решение историческим фактором.