Зеленский предложил ввести на Украину военный контингент НАТО, пока ее не приняли в альянс

Зеленский: пока Украина не в НАТО, в стране нужны западные военные

Пока Украина не будет состоять в НАТО, в страну следует отправить западных военных. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, такая мера обеспечит Украине гарантию безопасности.

«Мы можем продумать и проработать позицию [президента Франции] Эммануэля [Макрона]. Он предположил, что часть войск той или иной страны должна присутствовать на территории Украины», — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что Западу следует четко обозначить для Украины сроки, когда страна войдет в Евросоюз и в НАТО.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук предположил, что переговоры об урегулировании конфликта могут пройти без участия Украины. В этом случае украинское руководство просто поставят перед фактом, объяснил он. По его мнению, такой сценарий развития событий может стать спасением для страны.